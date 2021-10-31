Operasyon geçirdi

Ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizide rol alan oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu. Operasyon geçiren oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan Baysel, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum" dedi.