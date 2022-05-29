Onur ödülü Menderes Samancılar'a

22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali finalistleri belli oldu. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, 'Yaşam Boyu Onur' ödüllerinin Nur Sürer ve Menderes Samancılar'a, 'Vefa' ödülünün ise Renan Fosforoğlu'na verilmesine karar kılındığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Kültürlerarası Transfer Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan festival, 26 Haziran-1 Temmuz arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.

