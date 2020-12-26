Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Geçen yıl Onur Büyüktopçu’nun ‘Yemekteyiz’ programını devralan Seda Sayan, bu kez de Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ‘Gelinim Mutfakta’ programına transfer oldu. İki seferdir Onur Büyüktopçu’nun sunduğu programlara geçen Seda Sayan için sosyal medyada çok sayıda ‘İnsanların ekmeğiyle oynuyorsunuz’ şeklinde yorumlar geldi. Bu algının yanlış olduğunu ifade eden Seda Sayan, kendisine gelen bir yoruma, "Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım’’ mesajını yazdı. Programın tanıtım çekimleri için de önceki gün kamera karşısına geçen Seda Sayan, hafta içi her gün seyirciyle buluşacak.

