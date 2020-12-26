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26 Aralık 2020 Cumartesi 21:56:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 15:11:00

Onur Büyüktopçu'nun programlarını devralan Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

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İki sezondur Onur Büyüktopçu'nun programlarını devralan Seda Sayan, 'İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun' mesajına yanıt verdi: ‘'Hayatımda böyle bir şey yapmadım.'

Geçen yıl Onur Büyüktopçu’nun ‘Yemekteyiz’ programını devralan Seda Sayan, bu kez de Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ‘Gelinim Mutfakta’ programına transfer oldu. İki seferdir Onur Büyüktopçu’nun sunduğu programlara geçen Seda Sayan için sosyal medyada çok sayıda ‘İnsanların ekmeğiyle oynuyorsunuz’ şeklinde yorumlar geldi. Bu algının yanlış olduğunu ifade eden Seda Sayan, kendisine gelen bir yoruma, "Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım’’ mesajını yazdı. Programın tanıtım çekimleri için de önceki gün kamera karşısına geçen Seda Sayan, hafta içi her gün seyirciyle buluşacak.

Etiketler : Onur Büyüktopçu Seda Sayan Yemekteyiz programı Gelinim Mutfakta programı
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