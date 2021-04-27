Onu Şevval yapan zayıflığıymış

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, zayıflığı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Artık bu tarz mesajları görmekten bıktığını söyleyen Şahin, "Saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Aşırı uzun, ince bacaklarımı çok seviyorum. Beni Şevval yapan da size göre anormal olan vücudum" ifadelerini kullandı.

