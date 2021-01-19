Online festivale 200 bin izleyici

5 günde 15 sanatçının sahne aldığı festivali toplam 200 bin müziksever Sosyo uygulamasından canlı izledi. Sertab Erener, Ceza ve Can Bonomo sahne alırken, konserleri 27 bin 645 kişi tarafından takip edildi. Erener, ‘’ Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli. Bu festivali düzenleyen, böyle zamanlarda birlikte olmamızı sağlayan Milyonfest’e çok teşekkür ediyorum” dedi.