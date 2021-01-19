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19 Ocak 2021 Salı 19:36:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:19:00

Online festivale 200 bin izleyici

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2021 yılının ilk online müzik festivali “Milyonfest Online” sona erdi.

5 günde 15 sanatçının sahne aldığı festivali toplam 200 bin müziksever Sosyo uygulamasından canlı izledi. Sertab Erener, Ceza ve Can Bonomo sahne alırken, konserleri 27 bin 645 kişi tarafından takip edildi. Erener, ‘’ Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli. Bu festivali düzenleyen, böyle zamanlarda birlikte olmamızı sağlayan Milyonfest’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler : festival Sertab Erener Ceza Can Bonomo
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