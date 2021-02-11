Online ekmek kapısı

Geçen hafta eşiyle birlikte gittikleri ABD tatilinden dönen Ebru Şallı, pandemi döneminde online çalışmaya yoğunlaştığını anlattı. Nişantaşı'nda kameralara yansıyan manken, "Pandemi süreci kolay olmuyor bizim için. Zorlu geçiyor. Sektörde bir durgunluk var. Ama ben online çalışmaya devam ediyorum. Amerika'ya iş için gittik ama biraz tatil yaptık, biraz dinlendik. Önümüzdeki hafta tekrar gideceğiz. Hem iş hem tatil için" dedi.