Onlarınki ilk görüşte aşk!

Oyuncu Kaya Akkaya, eşi Selen Sürel Akkaya ile olan aşkını MAG Dergisi'ne anlattı. Eşini ilk gördüğü anda etkilendiğini söyleyen Akkaya, ''Ablamın o zamanlar bir oyunculuk ajansı vardı. Selen'e iş teklif etmiş ve Selen de ajansta menajerliğe başlamış. Benden önce ailemdeki herkes Selen'i görmüş aslında. Bir gün kapıyı çaldım ve Selen açtı. İlk gördüğüm an etkilendim. Işık saçıyordu" diye konuştu.

