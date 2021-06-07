Önce iş sonra dans

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' filminde rol alan oyuncu Aslıhan Karalar, iş toplantısı için geldiği Nişantaşı'ndaydı. İş görüşmelerini tamamladıktan sonra dans derslerine gideceğini belirten Karalar, hayatında her şeyin yolunda olduğunu da ekledi.