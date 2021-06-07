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07 Haziran 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 12:00:00

Önce iş sonra dans

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15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' filminde rol alan oyuncu Aslıhan Karalar, iş toplantısı için geldiği Nişantaşı'ndaydı.

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' filminde rol alan oyuncu Aslıhan Karalar, iş toplantısı için geldiği Nişantaşı'ndaydı. İş görüşmelerini tamamladıktan sonra dans derslerine gideceğini belirten Karalar, hayatında her şeyin yolunda olduğunu da ekledi.

Etiketler : Şafak Vakti Nişantaşı Aslıhan Karalar
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