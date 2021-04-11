Önce hanım sonra yolcular

Oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. 2 yıl önce pilotaj eğitimine başlayan Erdim, ilk seviyeyi geçtiğini söyledi.

Hayalinin bir yolcu uçağını yönetmek olduğunu söyleyen Erdim, ''Önce hanımı uçurmak istiyorum, söz vermiştim. Onu uçurduktan sonra tabii ki büyük yolcu uçağı kullanmayı istiyorum" dedi.