Önce giydirdi şimdi de süsleyecek

Geçen sene kendi adını taşıyan bir giyim markası yaratan Demet Şener, bu kez güzellik için kolları sıvadı. Şener, yakın zamanda kendi kozmetik markasını yaratacağını söyledi. Güzellik sırlarından da bahseden manken, "Akşam saat 11'de tavuk gibi yatan bir insanım. Uykunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.