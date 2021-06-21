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21 Haziran 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 13:00:00

Önce giydirdi şimdi de süsleyecek

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Geçen sene kendi adını taşıyan bir giyim markası yaratan Demet Şener, bu kez güzellik için kolları sıvadı.

Geçen sene kendi adını taşıyan bir giyim markası yaratan Demet Şener, bu kez güzellik için kolları sıvadı. Şener, yakın zamanda kendi kozmetik markasını yaratacağını söyledi. Güzellik sırlarından da bahseden manken, "Akşam saat 11'de tavuk gibi yatan bir insanım. Uykunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Etiketler : Demet Şener kolları sıvadı giyim markası kozmetik markası
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