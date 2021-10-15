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15 Ekim 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 11:30:00

Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

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Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatından 7 ay sonra Alman kurdu cinsi köpeği Diego da hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatından 7 ay sonra Alman kurdu cinsi köpeği Diego da hayatını kaybetti. Sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı, Öztekin ve Diego'yla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi ve köpekleriyle fotoğrafını yayınlayan Kazancıbaşı altına, "Önce sevdiğim adam... Sonra da oğlum, Diego'm... İçim titreyerek sevdiklerim, gözümün içi gibi baktıklarım... Masal bitti. Şimdi özlemlerle yaşama, acılarla büyüme dönemi" notunu düştü.

Etiketler : Rasim Öztekin Alman kurdu cinsi köpeK Diego Esra Kazancıbaşı
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