Ömrüm sağlıkla geçsin

Şarkıcı Nilüfer 66. yaş gününü kutladı. Sosyal medyada tebrik mesajlarına boğulan Nilüfer, hepsini tek tek okuduğunu dile getirdi. Usta şarkıcı paylaşımında duygularını "Bir yılı daha devirdik. En büyük dileğim sağlık ve huzurla sevdiklerimle, sizinle geçmesi bu ömrün. Daha kıymetli ne olabilir'' sözleriyle dile getirdi.



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