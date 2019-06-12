Ölümden döndü

Yakışıklı popçu Berksan, önceki akşam Edirne'de sevenleriyle buluştu. Konser bitiminde gece yarısı İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Berksan'ın içinde bulunduğu VIP minibüs Silivri yolunda kaza yaptı. Saat 04.00 sularında gerçekleşen kaza sırasında uyuduğunu söyleyen Berksan 'Şiddetli sarsıntıyla gözlerimi açtım. Bir an öleceğimizi düşündüm. Ben ve diğer arkadaşlar emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadan kurtulduk' dedi. Omuz ve boynundan darbe aldığı için hasteneye kaldırılan şarkıcı, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Yaşadığı şoku üzerinden atamadığını dile getiren Berksan, “Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın” şeklinde konuştu.

Ünlü popçu Berksan 'Kaza anında büyük korku yaşadık' dedi.