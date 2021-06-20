‘Olay Mahalli'nden bildirecek

Ezel Akay'ın 'Osman Sekiz' filminin çekimlerini tamamlayan Begüm Birgören, yeni dizisi için sete çıktı. Birgören, 'Olay Mahalli' adlı mini dizide kamera karşısına geçti. 'Komiser Sevda' rolüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan oyuncu, ilk set gününden fotoğrafını paylaşarak heyecanını dile getirdi.