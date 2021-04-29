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29 Nisan 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 12:00:00

Okyanus ortasında romantizm!

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Maldivler tatilinde birlikteliklerini duyuran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Maldivler tatilinde birlikteliklerini duyuran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor. Önceki gün kanoya binen ikiliden Kerem Bürsin, kız arkadaşıyla olan romantik fotoğrafının altına ''Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz. Mükemmel' yazdı. İkilinin dizideki rol arkadaşları Neslihan Yeldan da 'Final' mesajını yazarak ilişkiye destek verdi.

Etiketler : maldivler tatil hande erçel kerem bürsin
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