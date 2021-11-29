Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar

ESKİŞEHİR Çifteler'deki Erbap Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, servis olmadığı için ayaklarına poşet bağlayıp, ilçe merkezindeki okullarına, tarlaların arasından ve Eskişehir-Konya yolundan geçerek gidiyor. Öğrenciler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkıp her gün 3 kilometre yürüyor.