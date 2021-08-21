Okan Yalabık ve Funda Eryiğit film için buluştu

Çekimlerine başlanan filmin 2022 yılında tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanıyor. Yapımda, 1980'li yıllarda İç Anadolu'da bir çiftlik evinde hayatlarını sürdüren ailenin fertleri, yaşadıkları acı bir kayıp üzerine büyük şehre göç etme kararı alırlar. Filmde 30 sene sonra hâlâ geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine döndüklerinde, yıllardır üstü örtülü bir gerçeğin açığa çıkması hikâyesi anlatılacak.