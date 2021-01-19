19 Ocak 2021 Salı 19:40:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:18:00
Okan Karacan nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor
Koronavirüs nedeniyle 10 gün önce hastanelik olan Okan Karacan, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Okan Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.
- Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı
- Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
- Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
- O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
- Kıbrıs Ada Kışı dizisi için karantina bitti set başladı
- Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat rolü hakkında konuştu: Zorlandım ama...