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29 Ekim 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 10:00:00

Oğuzhan 'O Ses'e yakışıyor

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Demet Özdemir, Hadise'nin yerine geçen sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi: "Oğuzhan, oraya çok yakıştı. Onu çok başarılı buluyorum."

Başrolünü Şükrü Özyıldız'la paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filmiyle ekranlarda boy gösterecek olan Demet Özdemir, önceki akşam Ulus'ta bir mekânda objektiflere yansıdı. Çıkışta keyifli olduğu görülen oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un, 'O Ses Türkiye' programında Hadise'nin yerine geçmesiyle ilgili, sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Oğuzhan Koç'a destek çıkan Özdemir, "Orada Oğuzhan'ı çok güzel buluyorum. Zaten oturmuş program, Oğuzhan da oraya çok yakıştı" dedi.

senaryo okuyorum

Özdemir, yeni projelerinin soruları karşısında "Şu an kesin bir şey yok, senaryo okumaya devam ediyorum, yeni projelerim olacak'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : demet özdemir hadise oğuzhan
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