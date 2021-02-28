Oğuzhan Koç ile gelen başarı

Oğuzhan Koç'un prodüktörlüğünde hazırlanan albüm çalışmasını piyasa süren İbrahim Başaran, gördüğü ilgiden memnun. Başaran, Oğuzhan Koç'un YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ilk şarkısı "Uyuyamam" ile listelere iddialı girdi. İbrahim Başaran, Oğuzhan Koç çalışmanın kariyeri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

