Oğulcan'dan yasaklıyım

Seda Sayan, pandemi sonrası ilk gazino konserini verdi. Luvia Yeşilköy'de sahne alan şarkıcı, konser öncesi habercileri sorularını yanıtladı. ''Kendimi evimin salonunda şarkı söyleyecek gibi hissediyorum'' diyen Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'in kendisine getirdiği konuşma yasağı soruldu. Sayan, ''Hala yasaklıyım. Sizi seviyorum'' diyerek suskunluğunun süreceğinin altını çizdi. Sakiler'in ardından sahneye çıkan Sayan, sevilen şarkılarını seslendirdi.