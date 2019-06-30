Oğulcan Engin’e hırsız şoku! Oğulcan Engin soluğu karakolda aldı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Nisan günü İstanbul'da bulunan Akmerkez'e gitti. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere lüks marka motosikletine binen Engin, AVM'ye girdiğinde motosikletini otoparka park etti. Kaskını da gaz pedalına takan Engin, AVM'ye giriş yaptı.

Aradan bir süre geçtikten sonra AVM'den çıkmak için otoparka giden Engin, motosikletinde takılı olan kaskın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik görevlilerine durumu bildiren 29 yaşındaki genç adam, kaskının bulunmasını istedi. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan kamera incelemesinde, Engin'e ait motosikletin yanına başka bir motosikletlinin geldiği, kaskı alarak otoparktan çıktığı görüntülendi.



Oğulcan Engin, Etiler Polis Merkezi'ne giderek kaskını çalan şahıslardan şikayetçi oldu. Polisler, genç adama ait kaskı çalan motosikletlinin sahte bir araç plakası ile hırsızlık suçunu işlediğini belirledi. Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.