Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan Rabia Kara, müziğe el attı. Kara, 'Biz Olduk' adlı ilk teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Emre Çiçek'e ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini Candar Köker üstlendi. Genç şarkıcı, "Yıllardır sürdürdüğüm öğretmenlik kariyerim boyunca müziği hayatımdan asla çıkarmadım. Hayatım bir yapboz olsa müzik o yapbozun bir parçasıydı ve tamamlandı" dedi.