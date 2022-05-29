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29 Mayıs 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 13:30:00

Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

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Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan Rabia Kara, müziğe el attı.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan Rabia Kara, müziğe el attı. Kara, 'Biz Olduk' adlı ilk teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Emre Çiçek'e ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini Candar Köker üstlendi. Genç şarkıcı, "Yıllardır sürdürdüğüm öğretmenlik kariyerim boyunca müziği hayatımdan asla çıkarmadım. Hayatım bir yapboz olsa müzik o yapbozun bir parçasıydı ve tamamlandı" dedi.

Etiketler : Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş Bilişim Teknolojileri öğretmeni Rabia Kara
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