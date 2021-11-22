Öğretmenleri coşturdu

Ebru Yaşar, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen gecede sahne aldı. Bilnet Okulları'nın hem kuruluş yıldönümü hem de öğretmenler günü kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonda sahne alan Yaşar, şarkılarıyla konukları eğlendirdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, "Eğitime öğretime çok önem veriyorum. Gençler geleceğimiz, çok önemli bizim için. Eğitime ve öğretime destek veren herkesi çok seviyoruz'' dedi. Yaşar, yeni şarkısının çalışmalarına da başladığını ifade etti.