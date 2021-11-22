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22 Kasım 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 10:00:00

Öğretmenleri coşturdu

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Ebru Yaşar, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen gecede sahne aldı.

Ebru Yaşar, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen gecede sahne aldı. Bilnet Okulları'nın hem kuruluş yıldönümü hem de öğretmenler günü kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonda sahne alan Yaşar, şarkılarıyla konukları eğlendirdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, "Eğitime öğretime çok önem veriyorum. Gençler geleceğimiz, çok önemli bizim için. Eğitime ve öğretime destek veren herkesi çok seviyoruz'' dedi. Yaşar, yeni şarkısının çalışmalarına da başladığını ifade etti.

Etiketler : Ebru Yaşar Conrad İstanbul Bosphorus Otel Bilnet Okulları
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