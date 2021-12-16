Öğrencilerin krema seferberliği

Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri bir köpeği sahiplenip adını Krema koydu. Krema'nın ayağında aksama olduğunu fark eden okul yönetimi, köpeği veterinere götürdü. Krema'ya diz kapağı çıkıklığı teşhisi konulması üzerine ameliyatı için okulda yardım kampanyası düzenlendi. Öğrencilerin seferberliğiyle toplanan yardım sayesinde can dost Krema da sağlığına kavuştu.

