20 Ekim 2020 Salı 00:47:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 00:47:00
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, oğlu Burak ile Zorlu'da bir gün geçirdi.
Oğlu Burak ile renkli karelere imza atan Alişan, ‘’İkinci çocuğumuzun doğumu için gün sayıyoruz. İsmini programda açıklamıştım. Allah kısmet ederse adı 'Eliz' olacak’’ ifadelerini kullandı.
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