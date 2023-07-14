Oğlunu gösterdi

Oyuncu Funda Eryiğit, anneliğin tadını çıkarıyor. Yönetmen Berkun Oya ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan oyuncu, iki ay önce oğlu Civan'ı kucağına aldı. Funda Eryiğit, önceki gün oğlu Civan ile birlikte İstanbul sokaklarında gezintiye çıktı. Eryiğit, oğlu Civan ile birlikte Galata Kulesi'nde çektirdiği fotoğraflarını Instagram'dan "Bir Beyoğlu bebesidir" notuyla paylaştı. Oyuncunun oğluyla olan karelerine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

