Oğlunu gösterdi

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, anneliğin tadını çıkarıyor. Oyuncu, Milan adını verdiği bebeğini kucağına aldı. Hastaneden taburcu olan oyuncu, oğluyla evine geçti. Zenginer, oğluyla çekildikleri fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu oğlunun yüzünün de göründüğü karelerin altına "Milan ve ben" yazdı. Zenginer'in paylaşımı hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum yaptı.