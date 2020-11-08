  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gözün aydın olsun gardaş Azerbaycan!
Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste bilanço artıyor!
Haydutlar geri çekilmek zorunda kaldı
Biden'ın başkanlığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti
"Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"
O sırada Trump...
Biden'dan zafer konuşması: Bölen değil, birleştiren başkan olacağım
Başarı tesadüf değil
Oğlumun adı böyle anılmasın
İki taraflı yalanlama
Tekrarlayan enfeksiyonlar lösemi belirtisi olabilir
Bu yıl grip salgını daha az olacak
Sütlü tatlıyı tarçınsız yemeyin
Doğum sonrası depresyon riski yüksek
Uzun süre ekrana bakmak miyopi sebebi
‘Çukur' dizisine suç duyurusu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İki yıl aradan sonra ilk sahne
08 Kasım 2020 Pazar 11:54:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 11:54:00

Oğlumun adı böyle anılmasın

ABONE OL

Feryal Gülman, oğlu Aslan'ın Bebek'teki 250 milyon TL'lik yalısında Cadılar Bayramı partisi düzenlemesi hakkında ilk kez konuştu.

Koronavirüse rağmen parti düzenleyen ve filyasyon ekipleri tarafından 930 TL para cezası kesilen gece için açıklama yapan Feryal Gülman, ‘’Basına yansıdığı gibi değil onlar. Gerekli açıklamayı sonra söyleyeceğiz zaten. Bu zor dönemde böyle haberleri konuşmayalım. Oğlumun adının böyle olaylarla anılması üzücü. Beni zaten cemiyet hayatından iyi tanırlar. Öyle biri değiliz” dedi. “Sizin yalınız da parti yapıldı?” sözlerine Gülman, “Biliyorsunuz o evi kullanmıyoruz biz zaten uzun süredir” diyerek cevap verdi. 

Recep ASLAN

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak
Deniz Akkaya'yı gururlandıran gençler Recep Tayyip ve Mikail...

Deniz Akkaya'yı gururlandıran gençler Recep Tayyip ve Mikail...
Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor

Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor
Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Çevremin dörtte biri korona

Çevremin dörtte biri korona
Aylar sonra ortaya çıktı

Aylar sonra ortaya çıktı
Begüm Kütük'ten Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını romantik paylaşım: Sağlıklı her güne şükürler olsun

Begüm Kütük'ten Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını romantik paylaşım: Sağlıklı her güne şükürler olsun
Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber...

Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber...
Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti

Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER