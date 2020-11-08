Oğlumun adı böyle anılmasın

Koronavirüse rağmen parti düzenleyen ve filyasyon ekipleri tarafından 930 TL para cezası kesilen gece için açıklama yapan Feryal Gülman, ‘’Basına yansıdığı gibi değil onlar. Gerekli açıklamayı sonra söyleyeceğiz zaten. Bu zor dönemde böyle haberleri konuşmayalım. Oğlumun adının böyle olaylarla anılması üzücü. Beni zaten cemiyet hayatından iyi tanırlar. Öyle biri değiliz” dedi. “Sizin yalınız da parti yapıldı?” sözlerine Gülman, “Biliyorsunuz o evi kullanmıyoruz biz zaten uzun süredir” diyerek cevap verdi.

Recep ASLAN