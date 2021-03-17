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17 Mart 2021 Çarşamba 08:39:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 08:39:00

Oğlum için her şeyi yaptım

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Pars'ın yokluğuna hala alışamadığını söyleyen Ebru Şallı, birlikte geçirdikleri güzel günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars'ı (8) geçen sene kaybeden Ebru Şallı, acısının hiçbir zaman geçmediğini söyledi. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oğlunu her zaman kalbinde yaşattığını ifade eden manken, zor günlerde büyük sınavlar verdiğini ekran önünde anlattı. Çağla Şıkel'ın programına katılan Ebru Şallı, 'Ponçik' diye seslendiği Pars için elinden gelen her şeyi yaptığını söylerken gözyaşlarına da hakim olamadı. Şallı, ''Dünyada birçok anne yaşıyor bunu, eminim. Çok zor ve kötü. Ponçik bambaşka bir şeydi. Onunla hep mutluyduk. Yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Her şeyi denedim. Çok mutlu ettim onu. Bunu kimse bilmedi. Kendi ailem ve içimde yaşadım. Çünkü ünlü biri bunu yaşadığında hep bir kamera ordusu olacaktı. Pars'ta da bu durum kötü bir anı olarak kalsın istememiştim. İyileşecekti'' dedi.

Etiketler : Harun Tan PARS Ebru Şallı
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