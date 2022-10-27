Oğlu babasından şikayetçi oldu

Sunucu Arto, aracını park etmek istediği sırasında tartıştığı Murat Kocaman ile babası Mustafa Kocaman tarafından ölümle tehdit edildiği ve ağır hakaretlere maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre Arto, ağabeyine ait evin otoparkında yaşanan motosiklet tartışmasında olay yerine gelen babası Mustafa Kocaman'ın 'seni öldürürüm, kafanı kırarım' şeklinde kendisine tehditler savurduğunu söyledi.



Neslihan KESKİN