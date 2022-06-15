Ödüllü film vizyona giriyor

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan ve FIPRESCI Ödülü'ne layık görülen 'Okul Tıraşı' filmi vizyona giriyor. Ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın ikinci uzun metraj filmi olan yapım cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Film, bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un dokunaklı hikâyesini anlatıyor.