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15 Haziran 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 14:30:00

Ödüllü film vizyona giriyor

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Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan ve FIPRESCI Ödülü'ne layık görülen 'Okul Tıraşı' filmi vizyona giriyor.

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan ve FIPRESCI Ödülü'ne layık görülen 'Okul Tıraşı' filmi vizyona giriyor. Ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın ikinci uzun metraj filmi olan yapım cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Film, bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un dokunaklı hikâyesini anlatıyor.

Etiketler : Ödüllü film vizyona giriyor Berlin Film Festivali FIPRESCI Ödülü
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