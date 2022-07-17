Ödüllü bir oyuncuyum

'Ah Nerede' adlı dizide başrol oynayan Oktay Çubuk, oyunculuğu hakkındaki eleştirilere ''Hem SİYAD'da hem de Adana Altın Koza'da ödül kazanmış bir oyuncuyum'' şeklinde yanıt verdi. Başrollerini Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın paylaştığı Yeşilçam'ın efsane filmi 'Ah Nerede'nin dizi uyarlamasında rol alan Oktay Çubuk, gelen eleştirilere yanıt verdi. Dizide Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakterini oynayan Çubuk, ''İnsanların benim hakkımda çok bilgisi yok sanırım, geçen sene hem SİYAD'da hem de Adana Altın Koza'da ödül kazandım ama hâlâ genelde "Kim bu çocuk, nerden buldunuz" gibi yorumlar yapılıyor.



iDOLÜM EDİZ HUN

Sosyal medya çok aktif olduğum bir mecra değil ama daha aktif olmam gerekiyor, elimden geleni yapıyorum'' dedi. NTV'ye konuşan genç yetenek, Yeşilçam'dan Ediz Hun, Ayhan Işık ve Tarık Akan'ı örnek aldığını belirtti. İleriye dönük hedeflerinden bahseden Çubuk, ''Hem yurtiçi hem de yurtdışı ile alakalı, ayrıca kendi projelerimi üretmek üzerine de düşüncelerim var, ümit ediyorum ki gerçek olur'' dedi.