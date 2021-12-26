Ödül evi villaya dönecek!

Sanatçı Ebru Yaşar, Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Yaşar, yeni şarkısı 'İçime Ata Ata'yı sahnede ilk kez seslenirdi. Şarkının Youtube'da 25 milyon kişi tarafından tıklanmasıyla ilgili, ''Çok mutluyuz. Sevileceğini etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar, bu kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine ne kadar çok atmış olduğu şeyler varmış'' dedi. Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, 2021'de birçok yeni ödüller aldığı da hatırlatılması üzerine "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" diyerek espiri yaptı.