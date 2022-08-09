O sözleri kimseye söylemedim

Oyuncu Gonca Vuslateri, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Annesiyle yemek yiyen oyuncu, habercilerle sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde bazı meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulunan Vuslateri, "Benim kimseye sataştığım yok. Orası bir eğlence platformu ben de eğlenmek istedim. Bunun başka bir kişiye mal edilmesine önce ben karşı çıkarım, diğer türlüsü zaten çok çirkin" dedi. Oyuncunun yazdığı, "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir iki dizide suni gözyaşıyla süzüm ağlama sahnesi, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik" sözleri Ebru Şahin'e gönderme olduğu iddia edilmişti.