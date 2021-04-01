O sözleri affetmedi!

Kedisi Müjgan'ın dört yavrusu olduğunu sosyal medyadan duyuran oyuncu Ahu Sungur'a 'Evde hayvan üretiyorsun' şeklinde yorumlar geldi. Kedilerini kısırlaştırmak yerine çiftleştirdiği ve bu yüzden 'Sokak hayvanlarının vebalini aldın' şeklinde mesajlara maruz kalan oyuncu, kendisine 'vebal ve üretici' ithamlarını yapanları mahkemeye verdiğini söyledi.