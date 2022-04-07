O şarkıyı bir daha okumadım

Hande Yener, Twitter'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Pop müziğin güçlü isimlerinden Yener, "Bizim camiada arkadaşlık olmadığını daha kariyerime başlamadan öğrendim" dedi. "Sezen Aksu'nun evine ilk gittiğinde Yalnızlık Senfonisi'ni okumadı mı Hande" şeklinde atılan bir paylaşıma yanıt veren Yener, "Evet o şarkıyı söyledim ve tuhaftır ki bir daha söylemedim" sözlerini kaydetti. O döneme atıfta bulunan paylaşımlar yapan Yener, "22 yıldır herkesin üretimi ortada" ifadeleriyle imalı bir gönderme yaptı.