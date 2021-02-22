22 Şubat 2021 Pazartesi 10:10:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 17:29:00
O poz hastanelik etmiş
Tuğba Özerk, erkek arkadaşıyla Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
Tuğba Özerk, erkek arkadaşıyla Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Geçen hafta karda çektiği fotoğraflarla konuşulan Özerk, "Karda çektiğim fotoğraflar için pişman değilim ama biraz üşüttüm. Hasta oldum" dedi. Ünlü isim, kameraları görünce panik yapan erkek arkadaşını ''Panik olma'' diyerek sakinleştirdi.
Recep ASLAN