O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz

10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla son 2 günde depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için başvurduklarına dikkat çeken Buket Töre, ''Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" dedi.