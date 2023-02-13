O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz
Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, depremzede bir çocuğa koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.
10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla son 2 günde depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için başvurduklarına dikkat çeken Buket Töre, ''Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" dedi.