‘Masumlar Apartmanı’yla dikkat çeken oyuncu Birkan Sokullu, evlilik hazırlığında olduğu kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Arnavutköy'de görüntülendi. Birkan Sokullu’un hafta içi 3 yıl evli kaldığı Aslı Enver ile bir AVM’nin otoparkında karşılaştıkları yazıldı. Hatta birbirilerini gördükleri zaman selamlaşmadıkları dahi yazılan Birkan Sokullu, çıkan haberin doğru olmadığını aktardı.



MUTLU BİR İLİŞKİM VAR

Oyuncu, ''O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var'' diyerek böyle asılsız iddialarla gündeme gelmek istemediğini aktardı. Yaklaşık bir yıldır sevgili olan ikiliden Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ailesiyle tanışmış ve evlilik işlemlerini hızlandırmıştı.

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