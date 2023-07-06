VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den teröristlere destek verenlere mesaj: PKK eşittir YPG'dir
Fransa'daki şiddet ne anlatıyor?
New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak
Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı
BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor
06 Temmuz 2023 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:49:00

Nysa antik kenti'nde oynayacak

ABONE OL

Oyuncu Ayça Bingöl, 'Ben Anadolu' adlı tek kişilik oyununu Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde oynayacak.

Oyuncu Ayça Bingöl, 'Ben Anadolu' adlı tek kişilik oyununu Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde oynayacak. İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 8 Temmuz'da gerçekleşecek. Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.

Etiketler : Nysa antik kenti Oyuncu Ayça Bingöl Ben Anadolu
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Helallik istedi

Helallik istedi
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX