Nysa antik kenti'nde oynayacak
Oyuncu Ayça Bingöl, 'Ben Anadolu' adlı tek kişilik oyununu Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde oynayacak.
Oyuncu Ayça Bingöl, 'Ben Anadolu' adlı tek kişilik oyununu Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde oynayacak. İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 8 Temmuz'da gerçekleşecek. Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.