Oyuncu Ayça Bingöl, 'Ben Anadolu' adlı tek kişilik oyununu Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde oynayacak. İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 8 Temmuz'da gerçekleşecek. Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.