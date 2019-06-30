Nusret'ten kaya şov!

22,5 milyon takipçisi bulunan Nusret, Instagram’ın Hikayeler bölümünü en sık kullanan ünlülerden. Spor yaptığı anların görüntülerin de sık sık paylaşan Nusret kimi zaman koşu yolunu ya da parkı seçiyor.

Nusret’in son ağırlık çalışması için kullandığı şey ise ağır bir kaya parçası oldu. Ağırlık çalışması sırasında taşın üzerine düşme tehlikesi olunca izleyenlerin yüreği ağzına geldi.