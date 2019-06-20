Nurgül Yeşilçay nasıl evlilik teklifini aldığını anlattı

Kuruçeşme’deki bir mekândan çıkışta objektiflere takılan oyuncu, Kocabay’ın kendisine şarkı yazarak evlilik teklifinde bulunduğunu ifade etti. Yeşilçay, “Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım…” dedi.