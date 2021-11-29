Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!

NASA'nın asteroit takipçisine göre, devasa bir gök cismi Aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkıyor. Eğer çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak. Ancak bilim insanları endişelenecek bir şey olmadığını da belirtiyor.

Asteroit 2018 AH'ın, 27 Aralık'ta Dünya'nın 4,5 milyon kilometre uzaklıktan geçmesi bekleniyor. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 384.000 km olduğunu ifade eden uzmanlar, tehlike bir durumun olmadığını vurguluyor.