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06 Temmuz 2023 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:40:00

Nostalji gecesi

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Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonunu kırmızı ceketle kombinlediği bir takımla çıkan Evgin, konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açtı. Evgin, gece boyu konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahne kalan Evgin, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Etiketler : Nostalji gecesi Türk pop müziği Erol Evgin
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