Nostalji gecesi

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonunu kırmızı ceketle kombinlediği bir takımla çıkan Evgin, konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açtı. Evgin, gece boyu konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahne kalan Evgin, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.