Ninni söylemek hayalimdi

Sertab Erener, 'İyiliğe Ninniler' projesi kapsamında ninni albümü çıkardı. Sanatçıya albümde Öykü Karayel ve Can Bonomo iki şarkıda eşlik etti. Bepanthol Baby ile yaptıkları projeyi değerlendiren Erener, ninni söylemenin hep hayali olduğunu dile getirdi. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Erener, ''Ninniler kültürel gelişim ve müzikal miras açısından çok değerli eserler. Yazı bulunmadan önce dahi bebekler ninniler eşliğinde uyuyordu. Bu zamansız eserleri yeniden yorumlayarak bebeklerin bu ninnileri benim sesimden dinleyeceği bir çalışma yapmak dünyada bırakmak istedim.