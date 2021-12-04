Rol aldığı 'Benim Hayatım' dizisi final yapmaya hazırlanan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Zorlu'daydı. Yoğun bir temponun içerisinde olduğunu söyleyen Aktaş, 2022'ye Avrupa'da girmek istediğini söyledi. Oyuncu, "Müsait olursa yeni yılı yurt dışında karşılamak istiyorum" dedi.