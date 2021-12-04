04 Aralık 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 12:30:00
Nilsu Berfin Aktaş'ın 2022 hayali Avrupa
İş insanı Serdar Sertçelik'le sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, objektiflere yansıdı.
Rol aldığı 'Benim Hayatım' dizisi final yapmaya hazırlanan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Zorlu'daydı. Yoğun bir temponun içerisinde olduğunu söyleyen Aktaş, 2022'ye Avrupa'da girmek istediğini söyledi. Oyuncu, "Müsait olursa yeni yılı yurt dışında karşılamak istiyorum" dedi.