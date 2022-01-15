Sete çıkmadan Kovid'e yakalandı

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünde yer aldığı 'Kalp Yarası' dizisine dahil olan Nilsu Berfin Aktaş'a nazar değdi. Antakya'daki çekimlere katılmaya hazırlanan Aktaş, koronavirüse yakalandı. Ankara'daki evinde karantinaya giren oyuncu, negatife dönmeyi ve bir an önce sete gitmeyi