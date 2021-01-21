21 Ocak 2021 Perşembe 02:49:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 17:19:00
Nilperi Şahinkaya'dan Emre Yusufi'ye 40. yaşa ‘tavşan olabiliriz' hediyesi
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'nin 40. yaş gününü ‘Çok seviyorum' notuyla kutladı.
Oyuncu, erkek arkadaşına üzerinde "we could be rabbits" (tavşan olabiliriz) yazan bir bileklik hediye etti. Yusufi sevgilisinin hediyesini "Aldığım en anlamlı, en yaratıcı, en duygusal hediye bu! İyi ki girdin hayatıma canım sevgilim" sözleriyle paylaştı.
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- Nilperi Şahinkaya'dan Emre Yusufi'ye 40. yaşa ‘tavşan olabiliriz' hediyesi