19 Şubat 2021 Cuma 09:39:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 10:17:00
Nikahta görüşelim
İkinci kez evlenmek için gün sayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti önceki akşam Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı.
İkinci kez evlenmek için gün sayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti önceki akşam Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı. Geçen hafta nişanlanan çift, Burcu Kıratlı'nın ailesinin evinde akşam yemeği yediğini söyledi. İkili, nikâh tarihlerinin sorulması üzerine ''Pazartesi görüşeceğiz" diyerek heyecanlı olduklarını aktardı.
Recep ASLAN