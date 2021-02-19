Nikahta görüşelim

İkinci kez evlenmek için gün sayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti önceki akşam Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı. Geçen hafta nişanlanan çift, Burcu Kıratlı'nın ailesinin evinde akşam yemeği yediğini söyledi. İkili, nikâh tarihlerinin sorulması üzerine ''Pazartesi görüşeceğiz" diyerek heyecanlı olduklarını aktardı.

Recep ASLAN

